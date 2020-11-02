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Hırsızlık yaptı, yaktı, kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 09:57 | Son Güncelleme

Adana’da bir iş yerine girip hırsızlık yaptıktan sonra yangın çıkartıp kaçan zanlı, bekçiler tarafından yakalandı.Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlının iş yerini yakarken kendini de yaktığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre olay, Sümer Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir iş yerine girip hırsızlık yaptıktan sonra yangın çıkartıp kaçan zanlı, bekçiler tarafından yakalandı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlının iş yerini yakarken kendini de yaktığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan B. (27) adlı şüpheli, gece Abdullah Çankal’a (38) ait İbo Osman Caddesi’ndeki kuruyemiş dükkanına hırsızlık amacıyla girdi.
Zanlı iki poşete sigaraları doldurup iş yerini yaktığı naylon ile ateşe verdikten sonra kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahallede görevli bekçiler zanlı Cihan B.’yi iki poşet dolusu sigarayla yakaladı. Cihan B., Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemelerde iş yerinin büyük zarar gördüğü tespit edildi. Gözaltındaki şüpheli ifadesinde, yangının nasıl çıktığını bilmediğini ve amacının malları kurtarmak olduğunu ileri sürdü.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin elindeki poşetlerle olay yerinden uzaklaşması da güvenlik kamerasına yansıdı.

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