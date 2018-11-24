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Hırsızlık yaptığı camide kimliğini düşürünce yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 12:26 | Son Güncelleme

Konya'da üç camide hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, olay yerinde düşürdüğü kimlikten yola çıkılarak gözaltına alındı

Konya'da üç camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, olay yerinde düşürdüğü kimlikten yola çıkılarak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Meram ilçesinde bir ayda üç camiden 171 lira bağış parası ve duvar saati hırsızlığının ardından çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği camilerin birinde Suriye uyruklu 16 yaşındaki V.H'ye ait kimlik bulundu.

Meram ilçesi Büyükkovanağzı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan V.H, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelinin, bir hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cami hırsızlık Konya

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