Hırsızlık yaptığı eve oluktan tırmanarak girmiş

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de oluktan tırmanarak girdiği evden para ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Esenevler Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katından hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde binanın oluğuna tırmanan kişinin balkondan eve girdiğini ve bir süre sonra aynı şekilde dışarı çıktığını tespit eden polis ekipleri, şüphelinin 18 ayrı hırsızlık suçundan sabıkalı B.İ. (20) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlının evindeki aramada, çalınan ziynet eşyaları ve para ile tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.İ. tutuklandı.

