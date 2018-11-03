HABER

Hırsızlık yaptığı eve oluktan tırmanarak girmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 16:08 | Son Güncelleme

Osmaniye'de yağmur oluğundan tırmanarak girdiği evden para ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı, güvenlik kamerası sayesinde yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de oluktan tırmanarak girdiği evden para ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Esenevler Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katından hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde binanın oluğuna tırmanan kişinin balkondan eve girdiğini ve bir süre sonra aynı şekilde dışarı çıktığını tespit eden polis ekipleri, şüphelinin 18 ayrı hırsızlık suçundan sabıkalı B.İ. (20) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlının evindeki aramada, çalınan ziynet eşyaları ve para ile tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.İ. tutuklandı.

PARTNERTarihin en soğukkanlı katiliTarihin en soğukkanlı katili
Maç sırasında hayatını kaybeden taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıMaç sırasında hayatını kaybeden taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Kuşadası'nda zeytin festivali kortej yürüyüşüyle başladıKuşadası'nda zeytin festivali kortej yürüyüşüyle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Osmaniye yağmur suyu borusu

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Muş'un fedakar öğretmenleri

Muş'un fedakar öğretmenleri

Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.