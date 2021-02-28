HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsızlık yaptığı evi ateşe veren zanlı tutuklandı

Hırsızlık yaptığı evi ateşe veren zanlı tutuklandı

28.02.2021 11:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde hırsızlık yaptığı evi ateşe vererek yaktığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Ayvalı köyünde İsmail Taşçı’ya ait evde 24 Şubat’ta çıkan yangının söndürülmesinin ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce inceleme başlatıldı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde hırsızlık yaptığı evi ateşe vererek yaktığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Ayvalı köyünde İsmail Taşçı’ya ait evde 24 Şubat’ta çıkan yangının söndürülmesinin ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce inceleme başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince evde yapılan incelemede, traktör römorku ve ilaçlama makinesinin yerinde olmadığı belirlendi. Yapılan çalışmada, traktör römorkunu ve ilaçlama makinesini çalıp evi ateşe verdiği iddia edilen Ş.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi define sandığından çıktı! Hepsi define sandığından çıktı!
Doğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdiDoğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdi
Beyin kanaması nasıl anlaşılır, belirtileri neler?Beyin kanaması nasıl anlaşılır, belirtileri neler?
1/

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Bir hevesle otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da 150 yıllık tarihi iskender kebapçısında şoke eden iddia: 12 yılda 7 milyon lira vurgun

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Çöl tozu uyarısı: Hava kalitesini düşürdü! Sağlığı nasıl etkiliyor?

Çöl tozu tehdidi! Bu detayı görmezden gelmeyin

Bursa'da termal havuz soğuk havayı unutturuyor

Su boşa gitmesin diye yapıldı! Duyan soluğu burada alıyor

Baba, oğul ve gelin, 15 gün içinde koronavirüse yenik düştü

15 günde 3 acı haber

Doğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdi

Doğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.