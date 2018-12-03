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Hırsızlık yaptığı evler ve marketi kundaklayan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 10:51 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde girdiği marketten para ve sigara çaldıktan sonra güvenlik kamerasını fark edince iş yerini ateşe veren şüpheli A.K.

Hırsızlık yaptığı evler ve marketi kundaklayan şüpheli yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde girdiği marketten para ve sigara çaldıktan sonra güvenlik kamerasını fark edince iş yerini ateşe veren şüpheli A.K. (17), yakalandı. 7 farklı suçtan kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan da hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen A.K.'nin marketten önce de iki evden 60 bin lira değerinde hırsızlık yapıp, evleri ateşe verdiği ileri sürüldü. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 29 Ekim öğle saatlerinde ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede market işleten Göksel Yıldız, iş yerini kapatıp Konya şehir merkezine gitti. Bir kişi, marketin arka tarafında bulunan demir korkulukları yerinden söküp içeri girdi. Marketten para ve sigara çalan şüpheli, çıkarken güvenlik kamerasını fark edince iş yerini ateşe verip, kaçtı. Marketten alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri marketi saran alevlere hemen müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 30 bin lira zararın olduğu belirtilen iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.
DAHA ÖNCE DE İKİ EVİ YAKTIĞI ŞÜPHESİ
Olay yerinde inceleme yapan jandarma, şüphelinin daha önce de hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen A.K. (17) olduğunu belirledi. Poliste 7 farklı suçtan kaydı bulunan ve hakkında daha önce karıştığı 3 hırsızlık olayından dolayı yakalama kararı da olan A.K., Konya kent merkezinde polis tarafından yakalandı. Kadınhanı Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı mahallede, ağustos ayında iki evden yaklaşık 60 bin lira çalındıktan sonra evlerin ateşe verilmesinin de A.K. tarafından yapıldığı üzerinde duruluyor.

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Hırsızlık yaptığı evler ve marketi kundaklayan şüpheli yakalandıHırsızlık yaptığı evler ve marketi kundaklayan şüpheli yakalandıHırsızlık yaptığı evler ve marketi kundaklayan şüpheli yakalandıHırsızlık yaptığı evler ve marketi kundaklayan şüpheli yakalandı

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