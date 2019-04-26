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Hırsızlık zanlıları 5 saatte 4 otomobil çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

Gaziantep'te çaldıkları 3 otomobili yakıtı bittiği için terk eden 2 zanlı, beş saatte çaldıkları dördüncü araçla dolaşırken kovalamaca sonucu yakalandı - Şüphelilerin, ifadelerinde "Hırsızlığı zevk için yapıyoruz" dedikleri öğrenildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 5 saatte 4 otomobil çalan 2 zanlı, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım B. ile Furkan K. dün sabah saatlerinde Karataş Mahallesi'nde otomobil çaldı.

Aracın yakıtının bitmesi üzerine başka bir mahalleden de otomobil çalarak dolaşmaya devam eden şüpheliler, bu şekilde 5 saatte 4 otomobil çaldı.

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından seyir halindeki otomobilin yerini tespit etti.

Aracı takibe başlayan ekipler, uzun süren kovalamaca sonucu Karataş Mahallesi'nde kaza yapan zanlıları yakaladı.

Aynı suçtan kaydı bulunan şüphelilerin bir süre önce cezaevinden çıktıkları, ifadelerinde "Hırsızlığı zevk için yapıyoruz." dedikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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