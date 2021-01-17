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Hırsızlık zanlıları, balkondan kaçmaya çalışırken yakalandı

17.01.2021 01:16 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde hırsızlık şüphelisi 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu’nda şüphelendikleri bir aracı durdurarak kontrol etmek istedi.İçinde 2 kişinin bulunduğu aracın sürücüsü jandarmanın "dur" ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı.Plaka üzerinden yapılan çalışmada, aracın sahibi olan O.D’nin Gölbaşı ilçesinde Tulumtaş Mahallesi’nde ikamet ettiği belirlendi.Söz konusu adrese giden ve aracın park halinde olduğunu gören ekipler, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle eve baskın yaptı.Evde yapılan arama sırasında balkondan kaçmaya çalışan O.D, C.D, H.A, B.D.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde hırsızlık şüphelisi 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu’nda şüphelendikleri bir aracı durdurarak kontrol etmek istedi.
İçinde 2 kişinin bulunduğu aracın sürücüsü jandarmanın "dur" ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı.
Plaka üzerinden yapılan çalışmada, aracın sahibi olan O.D’nin Gölbaşı ilçesinde Tulumtaş Mahallesi’nde ikamet ettiği belirlendi.
Söz konusu adrese giden ve aracın park halinde olduğunu gören ekipler, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle eve baskın yaptı.
Evde yapılan arama sırasında balkondan kaçmaya çalışan O.D, C.D, H.A, B.D. ve O.A. yakalandı.
Evde ve araçta yapılan aramada, çok sayıda bakır kablo ve tel kesme makası ele geçirildi. Ayrıca evde "yasaklı ırk" olan "pitbull" cinsi bir köpek ve 16 güvercin bulundu.
Hayvanların çalıntı olabileceğini değerlendiren ekipler, güvercinlerin sahibinin A.A olduğunu belirleyerek hayvanları sahibine teslim etti.
Haklarında adli işlem başlatılan zanlılara, 5199 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefetten 10 bin 434 lira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uymamaktan 17 bin 95 lira, olayda kullanılan aracın evrakının eksik olmasından dolayı 1518 lira olmak üzere 29 bin 47 lira idari para cezası uygulandı.

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