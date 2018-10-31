Hırsızlık zanlıları kaçtıkları araçla kaza yapınca yakalandı

Adana'da bir inşaattan malzeme çaldıkları öne sürülen 3 zanlı, kaçtıkları araçla kaza yapınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Osman Gazi Mahallesi'nde bir inşaatın müteahhidi Muharrem Hakan Arı, bina önündeki bir otomobile inşaattan demir kalıp malzemeleri yüklendiğini gördü.

Olaya müdahale etmek isterken araçtakilerin otomobille kaçması üzerine Arı ve yakınları, araçla bu otomobili takip etmeye başladı.

Arı'nın ihbarı üzerine Sarıçam Polis Merkezi Amirliği ekipleri de zanlıların içinde bulunduğu aracı kovalamaya başladı. Şüphelilerin aracı, kovalama sırasında Kozan yolu civarında kaldırıma çarptı.

Olay yerine gelen Arı ve yakınları ile otomobildeki biri kadın üç şüpheli arasında arbede yaşandı.

Arbedede darp sonucu yaralanan zanlı Burak D. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, diğer zanlılar Rabia B. ile Yalçın G. ise gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada bagaj ve koltukların üzerine konulmuş halde inşaattan çalındığı öne sürülen 45 demir kalıp tablası ele geçirildi.

