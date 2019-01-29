HABER

Hırsızlık zanlıları otobüse binerken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:22 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı mahallelerde meydana gelen hırsızlıklara ilişkin çalışma başlattı.

İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlıların eşkalini belirledi.

Şüphelilerin otogarda olduğunu tespit eden ekipler, B.Y. (18) ve F.K'yi (19) otobüse binerken yakaladı.

Zanlılara ait çantalarda çalıntı ziynet eşyaları bulundu.

Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları malzemeleri İncirliova'da S.U'ya (35) ait evde sakladıklarını söylemesi üzerine söz konusu adreste arama yapıldı. Adreste, ikişer televizyon, hoparlör ve oto CD çalar ile birer matkap takımı ve uydu alıcısı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden adliyeye sevk edilen B.Y. ve F.K. tutuklandı, S.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Uğur Mumcu katledilişinin 26'ncı yıl dönümünde Ödemiş'te anıldıUğur Mumcu katledilişinin 26'ncı yıl dönümünde Ödemiş'te anıldı
Kerç Boğazı'nda ölen gemicinin Torbalı'daki evine ateş düştüKerç Boğazı'nda ölen gemicinin Torbalı'daki evine ateş düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık polis Yakalama zanlı

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyarılar art arda geldi! Bodrum'da kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Sakarya'da doğumevinde bebekler karıştı

Doğumevinde büyük skandal!1 hafta sonra bakın nasıl fark ettiler

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sinema yasasını onayladı

Beştepe'de 'sinema' zirvesi!

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.