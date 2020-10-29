Hırsızlık zanlıları polise yakalandı

Bahçelievler’de gece vakti park halindeki motosikleti çalmaya çalışan 2 zanlı, saniyeler içinde sokağa giren polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay dün gece saat 01.00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde olan bir motosikletin çalınmak üzere olduğu ihbarını alan Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. Motosikleti çalmaya kalkışan Emre S. ve D.K. isimli yaşı küçük şüpheli, saniyeler içinde sokağa giren polis otosunu görünce olay yerinde uzaklaştı. Sokak içerisinde tedirgin davranışlar sergileyen 2 şüpheli, emniyet ekiplerini fark edince park halinde bulunan bir aracın altına hırsızlıkta kullandıkları el aletini attılar. Üstlerinden kimlik çıkmayan ve isimlerini sözlü olarak beyan eden Emre S. ve D.K. isimli yaşı küçük şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

