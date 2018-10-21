Hırsızlık zanlıları tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'de yolda yürüyen Iraklı bir kişiyi konuşma bahanesiyle durdurup cebindeki paraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te yolda yürüyen kişileri durdurarak konuşmaya çalışan kişileri takibe aldı.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren takibin ardından, durdurdukları bir kişiye sarılıp kemer kısmını tutup salladıktan sonra cebindeki paraları aldığını tespit ettiği 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Iraklı H.A'nın (38) cebinden çalınan 130 bin Irak dinarı zanlıların üzerinde bulundu.

Gözaltına alınan M.H.G (39), E.Ç (23), M.Ş (37) ve A.E (22) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu arada, hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin yolda yürüyen kişilerin konuşma bahanesiyle önünü kestiği, diğer zanlıların da etrafına toplanarak perdeleme yaptıkları görülüyor.

Görüntülerde ayrıca zanlıların parayı çaldıktan sonra polis ekiplerince yakalanması da yer alıyor.

