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Hırsızlık zanlıları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:28 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Yakası'nda iş yeri, ev ve otodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Kadıköy, Maltepe, Pendik ve Maltepe'de kadın ve erkek şüphelilerin kendilerine aile süsü vererek çeşitli bahanelerle girdikleri apartmanlarda dairelerin kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, emniyette hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 23 Ekim'de Maltepe Küçükyalı'da bir adrese düzenlediği baskında Orhan G. eşi Çilem G, Melike G. ve Ebru Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Orhan G'nin emniyette hırsızlık suçundan 13, Çilem G'nin 21, Melike G'nin 21, Ebru Ç'nin 8 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin Anadolu Yakası'nda yaklaşık 10 daireden hırsızlık olayına karıştıkları, toplamda 300 bin liralık ziynet eşyası, elektronik eşya ve para çaldıkları belirlendi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin bir apartmana girerken yüzlerini örtüyle gizlemeye çalıştıkları, çıkarken de ellerinde çaldıkları malzemeleri taşıma anları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çilem G, Melike G ve Ebru Ç. tutuklanırken Orhan G. serbest bırakıldı.

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