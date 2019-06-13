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Hırsızlık zanlıları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

Hırsızlık zanlıları tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 4 ayrı iş yerinin aynı kişiler tarafından soyulduğunu belirledi.

Şüphelilerin 20 Ocak'ta Aydınlı Mahallesi'ndeki iki ayrı iş yerinden 13 akü ile bakır malzeme, 2 masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, 28 Nisan'da Tuzla Aydınevler Mahallesi Tersane Sokak'taki bir iş yerinden 15 bin lira değerinden bakır kablo, 26 Mayıs'ta Aydınlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 300 bin lira değerinde 1 ton 460 kilogram alüminyum külçenin çalınması olayını gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Polis kimliğini tespit ettiği kişilerin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. Şüphelilerin araçtaki malzemeleri depoya taşıdıkları sırada operasyon düzenleyen ekipler, Güngör K. (21), Mazlum Ç. (20), Güneş D. (19) ve Bülent D'yi (34) gözaltına aldı.

Şüphelilerin birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlıların bir araçla iş yerinin önüne geldikleri, levyeyle kapıyı açtıkları ve alüminyum külçeleri araçlarına taşıdıkları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

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