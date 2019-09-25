Hırsızlık zanlıları tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül'de Yedikule Mahallesi'nde şüphe üzerine Mehmet B. (33) ve Abdurrahman Z'yi (25) durdurdu.

İncelemenin ardından şüphelilerin, 2-21 Eylül'de 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları bir evden de hırsızlık teşebbüsünde bulundukları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

