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Hırsızlık zanlılarına ayakkabı izlerinden ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 17:03 | Son Güncelleme

İzmir'de evden 2 bin lira çaldıkları iddia edilen 4 zanlı, ayakkabı izi eşleştirmesi yapılarak yakalandı - Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde evden para çaldıkları iddiasıyla ayakkabı izleri eşleştirilerek yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ayrancılar Mahallesi'ndeki jandarma karakoluna başvuran ev sahibi, ikametgahından 2 bin lirasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri, zanlılara ait olduğu tespit edilen evdeki ayakkabı izleri ile ikametgahın önündeki otomobil lastiği izlerinden örnek aldı.

Çevrede geniş çaplı arama başlatan ekipler, şüphelilerden birini yakaladı.

Olay yerindeki ayakkabı izleri eşleştirilen şüpheli İ.Y, hırsızlığı 3 arkadaşıyla yaptıklarını itiraf etti.

Zanlıların kullandığı 34 VG 6695 plakalı otomobili İzmir-Aydın kara yolundaki kafenin önünde park halinde bulan ekipler, çevre güvenliği alarak beklemeye başladı. Bir süre sonra üçüncü şüphelinin gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, B.Ö, B.Y. ve E.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında hırsızlıktan elde edildiği düşünülen 660 lira bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise tutuklandı.

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ayakkabı izi Jandarma operasyon zanlı

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