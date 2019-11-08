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Hırsızlık zanlısı kız kardeşler Aydın'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 20:48 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde hırsızlık suçlarına karışan ve 22 suçtan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kız kardeş, Nazilli'de gözaltına alındı

Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde hırsızlık suçuna karışan 2 kız kardeş, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir, Manisa, Muğla, Denizli ve Aydın'da hırsızlık suçlarına karışan ve "Azılı hırsızlar" lakabıyla tanınan Ebru (23) ve Tuğçe Namlı (24) kardeşlerin ilçedeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, uzun süredir arandığı öğrenilen zanlıları, Yeşil Mahalle'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Tuğçe Namlı'nın ''hırsızlık ve konut dokunmazlığı ihlali'' gibi 12 ayrı suçtan arandığı ve 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Ebru Namlı'nın ise 10 ayrı suçtan arandığı, 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın hırsızlık Nazilli

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