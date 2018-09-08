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Hırsızlık zanlısı saklandığı minibüsün altında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 16:19 | Son Güncelleme

Polis ekipleri, başkentte bir bankamatikten soygun girişiminde bulanan zanlılardan birini ATM'nin önünde, birini olay yerine geldikleri araçta, diğerini ise park halindeki bir minibüsün altında yakalayarak gözaltına aldı

Başkentte bir ATM'den hırsızlık girişiminde bulunan 3 zanlı, polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi'ndeki bankamatiklerden soygun yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, söz konusu yere geldi.

Zanlılardan Ümit B'yi bankamatiklerin önünde yakalayan polisler ile kaçan Özer D. ve Mustafa K. arasında kovalamaca başladı.

Özer D, 21. sokakta saklandığı bir minibüsün altında, Mustafa K. ise olay yerine geldikleri 06 GE 6909 plakalı otomobilde yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelilerin, ATM'nin arkasında bulunan ve para kasasının yer aldığı kapıyı zorladıkları ancak içeriye giremedikleri belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankamatik hırsızlık Taşdelen Caddesi

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