Hırsızlık zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda yemek yediği lokantada müşterinin paltosundan cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Lübnan uyruklu şüpheli tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak'ta Haseki Tramvay durağında hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Zeytinburnu'nda bir lokantada yemek yiyen kişi çıkışta polis ekiplerince durdurularak üst araması yapıldı. Lübnan uyruklu şüpheli M.B'nin (31) üzerinde başkasına ait cep telefonu bulundu.
Lokantadaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin arka masasında oturan kişinin sandalyeye astığı paltosundan cep telefonu çalma anlarına ulaştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.B. tutuklandı.
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