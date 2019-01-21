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Hırsızlık zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 10:26 | Son Güncelleme

Lokantada arka masasında oturan kişinin sandalyeye astığı paltosundan cep telefonu çalan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine yansındı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda yemek yediği lokantada müşterinin paltosundan cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Lübnan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak'ta Haseki Tramvay durağında hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Zeytinburnu'nda bir lokantada yemek yiyen kişi çıkışta polis ekiplerince durdurularak üst araması yapıldı. Lübnan uyruklu şüpheli M.B'nin (31) üzerinde başkasına ait cep telefonu bulundu.

Lokantadaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin arka masasında oturan kişinin sandalyeye astığı paltosundan cep telefonu çalma anlarına ulaştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.B. tutuklandı.

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Güven Timleri Şube Müdürlüğü hırsızlık Zeytinburnu

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