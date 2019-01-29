Hırsızlık zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde İran uyruklu S.A'nın evine farklı tarihlerde birden çok kez hırsız girdi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 "evden hırsızlık" ve "evden hırsızlık teşebbüsü-konut dokunulmazlığının ihlali" olaylarıyla ilgili olarak çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 19 Ocak'ta şüpheli Ö.Ü'yü Tarlabaşı Çukur Mahallesi'nde yaptığı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Ö.Ü'nün "hırsızlık", "6136 SKM" ve "kasten yaralama" suçlarından 8 kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

