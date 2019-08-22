HABER

Hırsızlık zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 09:54 | Son Güncelleme

Hırsızlık zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir marketten hırsızlık yaptıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzeltepe Mahallesi Anıtlar Sokak'ta bulunan bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, hırsızlık yaptığı marketten kaçmaya çalışan Yücel B'yi (39) kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında ve kaçış güzergahında yapılan incelemede tabanca, 11 mermi, bin 40 lira para, kar maskesi ile eldiven ele geçirildi.

"Resmi belgede sahtecilik", "Cinsel saldırı", "Kasten yaralama, tehdit ve yağma" suçlarından kaydı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yücel B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

PARTNER Sosyal medya sallandı! Üzerindekileri çıkarıp... Sosyal medya sallandı! Üzerindekileri çıkarıp...
(Özel) İzin bitti, cezaevine geri gitti(Özel) İzin bitti, cezaevine geri gitti
Evlilik hayalini erteledi, dayısına karaciğerinden parça verdiEvlilik hayalini erteledi, dayısına karaciğerinden parça verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık zanlısı tutuklandı Üsküdar

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de!

127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.