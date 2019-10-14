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Hırsızlık zanlısından garip savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:07 | Son Güncelleme

Mersin'de, yakınıyla konuşacağı bahanesiyle bir kişinin cep telefonunu çalan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra aynı suçtan yeniden gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen zanlı, cep telefonunu sevdiği kızın yanına gitmek için çaldığını öne sürdü

MERSİN (AA) - Mersin'de, cep telefonu hırsızlığı nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, bir hafta sonra aynı suçtan tekrar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesinde yaşayan M.S, yakınıyla konuşmak için yardım isteyen bir kişiye cep telefonunu verdi.

Şüphelinin, cep telefonunu alarak kaçmasının ardından M.S, polise giderek şikayetçi oldu

Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma sonucunda zanlının E.P olduğunu tespit ederek, kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Adli kontroldeyken yine hırsızlık yaptı

Olaydan 1 hafta sonra bu sefer de muhtarı arayacağı bahanesiyle F.A'nın cep telefonunu isteyen zanlı, telefonu alır almaz olay yerinden kaçtı.

Şikayet üzerine zanlıyı yakalayan polis, telefonun satıldığı iş yerini de tespit etti. Cep telefonu, iş yerinden alınarak sahibine teslim edildi.

E.P, emniyetteki işlemlerinin ardından bir kez daha adliyeye sevk edildi.

- "Sevdiğim kız için yaptım"

Kendisini görüntüleyen gazetecilere hırsızlığı, sevdiği kız için yaptığını savunan E.P, "Sevdiğim kızı başkasına vermişler. Yanına gidecektim, yol param yoktu o yüzden yaptım." dedi.

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