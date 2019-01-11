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Hırsızlık zanlısını ayakkabı izi ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 20:58 | Son Güncelleme

Antalya'da ayakkabı izinden yola çıkılarak 14 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Yayla Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri K.K'yi durdurdu. Kimlik kontrolünde K.K'nin "uyuşturucu bulundurma ve kullanma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki incelemeleri sırasında, ayakkabısının izi, daha önce kayıtlara geçen ve hırsızlık yapılan bazı evlerdeki ayakkabı iziyle eşleşti.

Bunun üzerine zanlının evinde yapılan aramada, çalıntı gümüş ve imitasyon küpe, kolye, bileklik ve yüzük ele geçirildi. Suçunu itiraf ettiği belirtilen K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, 14 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Manavgat

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