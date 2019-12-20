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Hırsızlık zanlısını elindeki yara ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 16:33 | Son Güncelleme

Hırsızlık zanlısını elindeki yara ele verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş yerlerinin camlarını kırıp hırsızlık yapan zanlı, elindeki kesik yarasından tespit edilerek yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki iş yerinden camları kırılarak dizüstü bilgisayar ve tespih çalışmasıyla ilgili araştırma yaparken cam parçalarında kan izlerine rastladı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen eşkale uyan ve hırsızlıktan kaydı bulunan kişilerle görüşen ekipler, elinde kesik yarası olan Sedat T'yi (23) gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen Sedat T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kayseri polis yara izi zanlı

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