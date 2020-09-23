Hırsızlık zanlısının pişkinliği 'pes' dedirtti! 'Çek çek, alem yakışıklı görsün'

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kuşadası’nda değişik tarihlerde farklı mahallelerde meydana gelen, "Evden Hırsızlık-İşyerinden Hırsızlık-Otodan Hırsızlık-Motosiklet Hırsızlığı-Açıktan Hırsızlık" olayları ile olarak, olay yerlerinde ve güzergahlar üzerinde bulunan tüm güvenlik kameraları ve mobese kameralarını saatlerce süren bir çalışmayla inceledi.

Hırsızlık olaylarının şüphelilerini mobese kameraları üzerinden tespit eden asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan R.O., 3 otodan ve bir açıktan hırsızlık suçundan aranan kadın şüpheli H.B., işyerinden ve otodan hırsızlık suçundan aranan S.E., 2 ayrı otodan hırsızlık suçundan aranan Ş.S.A., otodan hırsızlık suçundan aranan M.Y., otodan hırsızlık ve hırsızlık suçundan aranan E.A., otodan hırsızlık suçundan aranan İ.D. ve motosiklet hırsızlığı ve hırsızlık suçundan aranan İ.C.Y. isimli şüpheliler yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 8 şüpheli, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye çıkarılırken polis tarafından adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

(İHA)

