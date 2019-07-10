Hırsızlıkla suçlanan şehit yakını, Ahmet Türk hakkında suç duyurusunda bulundu

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden bildirim yapılmadan işten çıkarılan ve hırsızlıkla suçlanan Şeyhdavut Gökoğlu ve Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Ahmet Türk ile çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden bildirim yapılmadan 29 madde ile işten çıkarıldığını öğrenen ve hakkında "hırsızlık yaptı" iddiasını Ahmet Türk’ün basın toplantısında gündeme gelmesini sert bir şekilde eleştiren Şeyhdavut Gökoğlu, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile birlikte basın açıklaması yaparak Ahmet Türk’ün iftira ve yalan söylediğini ifade etti. Gökoğlu ve Kandemir basın açıklamasının ardından şehit yakınlarına iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle Ahmet Türk ve ekibi hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kandemir Ahmet Türk’ü yalanladı

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 2 gün önce Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün düzenlemiş olduğu basın açıklamasında şehit yakınlarına ithamları, işten çıkarılanlar ve işe alınanlarla ilgili verdiği bilgilerin yalan ve yanlış olduğunu söyledi. Mardin’de kaç şehit olduğunu bilmeyen Ahmet Türk’e şehit ve gazi rakamlarını açıklayan Orhan Kandemir, PKK’nın bölgede gerçekleştirdiği katliamları ifade ederek, “Türk, toplantısında şöyle diyordu, ‘Mardin’de kaç şehit ailesi var?’ yani Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan bir kişinin Mardinli şehitlerini sayısını bilmeyecek kadar aciz. Sadece Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyü katliamında 33 sivil vatandaşımız, Midyat ilçesine bağlı Efeler köyü katliamında 12 sivil vatandaşımız, Savur ilçesine bağlı Ormancık köyü katliamında 22 sivil vatandaşımız şehit edilmişti, PKK terör örgütü tarafından. Yani saymakla daha bitiremeyeceğimiz PKK terör örgütü tarafından katledilen bir sürü şehit ailelerimiz var. Bunlara biz asker, polis ve güvenlik korucularımızın da sayıları ile birleştirdiğimiz zaman 744 şehidimiz ve bunların yanında 238 gazimiz var” dedi.

“Ahmet Türk haddini aşmıştır”

Ahmet Türk’ün 6 şehit yakını olduğunu ifade ettiği toplantıda sayının yalan olduğunu aktaran Kandemir, “Aynı zamanda da orada işten çıkartılan şehit ailelerinin sayısını belirtirken 6 kişi diyor halbuki 6 kişi değil. Şehit yakını Şeyhdavut Gökoğlu ile beraber işten çıkartılanların listesi bizde mevcut, 12 şehit ailemizin yakınını işten çıkarttı, bunlar hepsi belgeli ve tespit ettiğimiz şehit yakını ailelerimiz. Toplantısında gene şehit ailelerimizin yakınlarına çok yanlış ve yalan ithamlarda bulunmuş, hırsızlıkla itham etmiştir. Ayıp bir şey yani şehit ailelerimize, yakışmayan hırsızlıkla itham edildi. Bunla ilgili zaten basın açıklamamızın ardından Şeyhdavut Gökoğlu kardeşimizle beraber gidip Mardin Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunacağız. Bu konuda kesinlikle yasal hakkımızı kullanacağız. Ahmet Türk haddini aşmıştır” diye konuştu.

Türk’ün "şehit aileleriyle beraber ben 163 kişiyi işten çıkarmışım" dediğini, orada verdiği bilgilerin de yanlış olduğunu dile getiren Kandemir, şöyle devam etti:

“Tespit ettiğimiz ve SGK’dan da aldığımız isim ve sayılarımız var yaklaşık 244 kişi var işten çıkartılan ama o 163 kişi diyor. Böyle bir şey yok, bizim sayılarımız açık ve net ortadadır. Ondan sonra diyor ki ‘ben işe 16 kişi almışım’, ama oda yanlış işe alınan listesi bizde de 18 kişi işe almış ve hep Türk ailesini, kendi ailesinden 18 kişi işe almış, orada da sayıyı yanlış söylüyor, doğru söylemiyor.”

Kandemir açıklamasında kayyum döneminde Mardin’in kültürüyle, turizmiyle, dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin birleştiği huzurun ve güven ortamın artığını bir yer haline geldiğini vurgulayarak, eski günlere, çukur ve hendek olaylarına sürüklenmek istediklerini ama buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.

“Ahmet Türk bir algı operasyonu yapıyor”

Kendilerinin artık belediye yollarına, araçlarına bomba yükleyerek, belediyelerin kepçeleriyle, iş makineleriyle hendekler kazarak, yapılan asfaltların altına bomba düzeneği yerleştiren bir belediye istemediklerini vurgulayan Kandemir, “Biz o eski günleri istemiyoruz. Ahmet Türk bir algı operasyonu yapıyor, daha önceden kayyum atandığı zamanda Ahmet Türk vardı Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapıyordu, bugünde Ahmet Türk değişen bir şey yok yani. Biz Mardin halkı olarak huzur istiyoruz” şeklinde konuştu. “Hamallık yapmaya gönderdiler”

İşten çıkartılan ve Ahmet Türk’ün hırsızlık yaptığını söylediği şehit yakını Şeyhdavut Gökoğlu, kendilerini oraya gönderen yetkililerin halen görevi başında olduğunu ve yazı emirle istedikleri eşyalara taşıdıklarını belirterek, “Bizi oraya gönderenler beli bizim iş için kullandığımız eşyalarımız orada, bize güvenmiyorsa bizi niye oraya onları almamız için gönderdiler. Bizi niye hırsızlıkla suçluyorlar. Çok zoruma gitti, işten atılmam zoruma gitmez ama böyle hırsızlıkla suçlayarak, sicilimizi lekeleyerekten bize çok büyük haksızlık yapılıyor. Bize hiçbir şekilde ne sözlü, ne de yazılı tebliğ yapılmadı, sadece iş çıkışı yapıldığı söylendi. Biz hırsızlık yapmış olsaydık niye 3 koli götürelim 7 kişiyiz orada, her birimiz 2-3 koli götürürdük. Biz orada 7 kişiyiz, sadece ben hırsızlıkla itham edildim. Bugün beni tek hırsızlık yapmış olarak gösteriyorlar. Yine diğer arkadaşların hiçbiri bu suçlamaya dahil değil, sanki bütün işi ben yapmışım gibi ama bizi oraya hamallık yapmaya gönderdiler” dedi.