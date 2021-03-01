HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsızlıklardan bezen vatandaşlar şüphelileri pusu kurarak yakaladı

Hırsızlıklardan bezen vatandaşlar şüphelileri pusu kurarak yakaladı

01.03.2021 23:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarından bezen gençler, gece motosiklet çalmaya kalkışan 3 hırsızın peşine düştü.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarından bezen gençler, gece motosiklet çalmaya kalkışan 3 hırsızın peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucunda gençler, 2 zanlıyı yakalayarak jandarmaya teslim etti.
Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Kuyumculu Mahallesi’nde hafta sonu gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Daha önceden de yaşanan hırsızlık vakalarından bezen mahalleli gençler, gece sokağa pusu kurdu. Gençler, mahalleye gelerek motosiklet çalma girişiminde bulunan 3 şüphelinin peşine düştü. Sahile kadar kaçan hırsızlardan 2’sini yakalamayı başaran gençler, yakaladıkları şüphelileri jandarma ekiplerine teslim etti.
Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, kaçan diğer şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
MEB'den yüz yüze eğitim açıklamasıMEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar verildi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar verildi

Tokkal ailesi katliamında yeni detay! Cani eve böyle gelmiş

Tokkal ailesi katliamında yeni detay! Cani eve böyle gelmiş

Erdal Acar'ın eşi hacker kurbanı! Çıplak fotoğrafını paylaştılar

Erdal Acar'ın eşi hacker kurbanı! Çıplak fotoğrafını paylaştılar

Şaşırtan iddia! Herkes ikinci bölümü bekliyor

Şaşırtan iddia! Herkes ikinci bölümü bekliyor

İçişleri duyurdu! Saat 24.00'e kadar yasaktan muaf olacaklar

İçişleri duyurdu! Saat 24.00'e kadar yasaktan muaf olacaklar

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Kayseri'de gelen borçları gören vatandaşlar yaşadıkları mahalleyi satılığa çıkardı

Gelen tebligat sonrası şoke oldular! Mahalleyi satışa çıkardılar

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? Kamuda esnek çalışma düzeni kaldırıldı mı?

Kamu kuruluşları çalışma saatleri

İstanbul, Ankara ve İzmir 'Kontrollü Normalleşme' dönemine bu tedbirlerle geçecek

Üç büyükşehirde hangi tedbir, nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Restoranlar ve kafeler İstanbul’da açıldı mı? Düşük riskli şehirler hangileri?

Restoranlar kaça kadar açık olacak? Kafeler kaçta kapanacak

Son Dakika: MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

Son Dakika: Yüz yüze eğitim hangi illerde başlıyor?

Yüz yüze eğitim hangi illerde başlıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.