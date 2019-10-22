HABER

Hırsızlıkta kullandıkları vinç sayesinde yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, mermer ocağından 9 tonluk kantar ile iş makinesi ve çeşitli malzemeler çalan 4 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)-KARAMAN'da, mermer ocağından 9 tonluk kantar ile iş makinesi ve çeşitli malzemeler çalan 4 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Yaklaşık 130 bin değerindeki malzemelere el konuldu.
Karaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT), 17 Ekim Perşembe günü Dereköy'deki mermer ocağından 9 tonluk kantar, 1 iş makinesi ve çeşitli teknik malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Jandarma, 9 ton ağırlığındaki kantarın vinç veya başka bir araç yardımıyla çalınmış olabileceği üzerinde durup, bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği gün Konya'dan Karaman'a bir vinç getirilldiğini belirledi. Vinç üzerinde çalışmasını yoğunlaştıran jandarma, Konya'da yaptığı araştırmada piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan çalınan malzemelerin ikinci el iş makinesi ve malzemeleri satılan bir iş yerine satıldığını saptadı.
Malzemelere el koyan jandarma, malzemeleri çalıp satan R.D., Ü.K., M.Z. ve H.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
Şişli metrosundaki intiharın detayları ortaya çıktıŞişli metrosundaki intiharın detayları ortaya çıktı
Terör örgütü yandaşları Türk kahvehanesine saldırdıTerör örgütü yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.