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Hırsızlıktan 29 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

Adana’da hırsızlık, nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali ve hükümlü kaçması suçlarından 18 ayrı olaydan 29 yıl 4 ay hapis cezası alıp cezaevinden kaçan hükümlü, infaz dedektifleri tarafından kovalama sonucu yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, hırsızlık, nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali ve hükümlü kaçması suçlarından 18 ayrı olaydan 29 yıl 4 ay hapis cezası alıp cezaevinden kaçan hükümlü Erhan T.’nin (29) İsmetpaşa Mahallesi’nde saklandığını belirledi.

Adana’da hırsızlık, nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali ve hükümlü kaçması suçlarından 18 ayrı olaydan 29 yıl 4 ay hapis cezası alıp cezaevinden kaçan hükümlü, infaz dedektifleri tarafından kovalama sonucu yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, hırsızlık, nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali ve hükümlü kaçması suçlarından 18 ayrı olaydan 29 yıl 4 ay hapis cezası alıp cezaevinden kaçan hükümlü Erhan T.’nin (29) İsmetpaşa Mahallesi’nde saklandığını belirledi. Dedektifler bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Hükümlü, polisin adrese geldiğini fark edince damdan atlayarak kaçmak istedi. Ancak infaz dedektifleri kısa süren kovalama sonrası hükümlüyü yakaladı. İşlemlerinin tamamlanması için emniyete getirilen hükümlü daha sonra adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.

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