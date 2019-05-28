HABER

Hırsızlıktan aranan şüpheli polisten Fırat Nehri'ne atlayarak kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan Vedat Ç., parkta denetim yapan polisleri görünce Fırat Nehri'ne atladı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan Vedat Ç., parkta denetim yapan polisleri görünce Fırat Nehri'ne atladı. Polislerin tekneyle yanına gittiği Vedat Ç. tekneye tutunarak kıya kadar geldikten sonra polisin elinden kaçmayı başardı.

Olay, akşam saatlerinde Birecik Sahil Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık suçundan hakkında arama kararı bulunan Vedat Ç., oturduğu parkta kimlik kontrolü yapan polisi görünce korkarak Fırat Nehri'ne atladı. Polis, yüzerek karşıya geçmeye çalışan Vedat Ç.’yi yakalamak için tekneye bindi. Vedat Ç., yanına gelerek teslim ol çağrısında bulunan polislerin bindiği tekneye tutunarak kıyıya kadar geldi. Sonra kendini suya bırakan Vedat Ç. tekne kıyıya yanaşana kadar yüzerek karaya çıktı ve kayıplara karıştı.

Polis, kaçan Vedat Ç.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor! 6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
Samsun'da kaybolan Ecrin'den acı haber geldi (3)Samsun'da kaybolan Ecrin'den acı haber geldi (3)
Seyir halindeki otomobil alev aldıSeyir halindeki otomobil alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.