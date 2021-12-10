HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsızlıktan aranıyordu, hırsızlık yaparken yakalandı

Hırsızlıktan aranıyordu, hırsızlık yaparken yakalandı

10.12.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir hırsız, girdiği rehabilitasyon merkezinde klima motoru çalmaya çalıştığı sırada polisler tarafından yakalandı. Yapılan GBT sorgusunda M.H'ın daha önceden yaptığı hırsızlıklardan da aranması olduğu tespit edildi.

Hırsızlıktan aranıyordu, hırsızlık yaparken yakalandı

'Pes' dedirten olay, Adana'daki Döşeme Mahallesi'nde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.H çitlerin üzerinde rehabilitasyon merkezinin içerisine atladı. Durumu gören vatandaşın biri olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri rehabilitasyon merkezinin çitlerinden atlayarak içeri girdi. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, bahçede yaptığı arama çalışması sırasında M.H'yi klima motoru çalmaya çalıştığı sırada yakaladı.

HIRSIZLIKTAN ARANIYORUMUŞ

Yapılan GBT sorgusunda M.H'ın daha önceden yaptığı hırsızlıklardan da aranması olduğu tespit edildi.

Uyuma numarası yaparken yakalandı! Adana'da hırsızlık şüphelilerine gözaltıUyuma numarası yaparken yakalandı! Adana'da hırsızlık şüphelilerine gözaltı

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptıLimit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptı
PARTNERSerenay yakayı ele verdiSerenay yakayı ele verdi
350 polisle dev operasyon!350 polisle dev operasyon!
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.