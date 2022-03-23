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Hırsızlıktan bıkan ev sahibinin çözümü şaşkına çevirdi! Gören inanamıyor

23.03.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, hırsızlık olaylarından bıkan mülk sahibinin aldığı önlem görenleri şaşkına çevirdi. Tadilatını yaptırıp satışa çıkardığı 3 katlı binaya dadanan hırsızların kombi, doğal gaz peteği ve elektrik tesisatlarını çalması sonrası Zehra Kaplanoğlu, evin ilk iki katının kapı ve pencerelerine içeriden duvar ördürdü.

Hırsızlıktan bıkan ev sahibinin çözümü şaşkına çevirdi! Gören inanamıyor

İstanbul'da yaşayan ve Bursa'da 3 katlı bir binanın sahibi olan Zehra Kaplanoğlu, dairelerine tadilat yaptırdı. Olayın ardından binaya dadanan hırsızlar ise Kaplanoğlu'na adeta "Pes" dedirtti. Hırsızlık olaylarından bıkan mülk sahibi ise aldığı önlemle, binanın satışıyla ilgilenen emlakçıyı bile şaşkına çevirdi...

İstanbul'da yaşayan Zehra Kaplanoğlu, 2020 yılında yatırım amaçlı Bursa'nın Yıldırım ilçesinden 3 katlı bir bina satın aldı. Kaplanoğlu, evi teslim aldıktan sonra tadilat yaptırdı. 3 katlı binanın içerisini yeniden yaptıran Kaplanoğlu, binayı satışa çıkardı. Kaplanoğlu, evle ilgilenmesi için Kurtoğlu Mahallesi'nde emlakçılık yapan Mustafa Akkuyu ile anlaştı. Mustafa Akkuyu, tadilatı tamamlanan 3 katlı binaya satılık ilanı astı.

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NE BULDULARSA ÇALDILAR

Bu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, giriş kattaki demir pencere korkuluklarını kesip çaldı. Belli bir süre sonra hırsızlık için tekrar gelen hırsızlar, girdikleri evin içerisindeki elektrik tesisatı, kombi, doğal gaz petekleri ve muslukları söktü. Hırsızlığı engelleyemeyen mülk sahibi, 3 katlı binanın giriş ve ikinci katındaki dairelerin pencerelerine ve kapılarına içeriden duvar ördü.

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"BİNAYI ALMAYA GELENLER ŞAŞKINLIK YAŞIYOR"

Hırsızların binaya girmesini önlemek için evin kapı ve pencerelerine duvar ördüklerini belirten emlakçı Mustafa Akkuyu, satılık olan binayı almaya gelen kişilerin şaşkınlık yaşadığını belirtti. Binanın içerisine şu an girilemediğini, ilanı görüp satın almaya gelenlere ev içerisinden daha önceden çekilen videoları göstererek pazarlık yaptıklarını belirten Akkuyu, "Mülk sahibimiz burayı satın aldı. A'dan Z'ye bütün tadilatını yaptı. Daha sonra satılık ilanı verdik. İlan verdikten 1 ay sonra hırsızlar girdi. Kombi tesisatını söküp, götürdüler. Daha sonra korkulukları söküp götürdüler. Elektrik tesisatlarını, doğal gaz peteklerini söktüler. Ev sahibiyle görüşüp, buna bir çözüm bulmamız gerektiğini söyledim. Mülk sahibi bana, evin camlarına duvar örmemizi söyledi. Duvar örüldü. Satılık olan evi görmek isteyenler için evin içerisinden video çektik. Oradan gösteriyoruz ya da asansör çağırıp, 3'üncü katın camından binaya gireceğiz" dedi.

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"TRAJİKOMİK BİR OLAY"

Böyle bir olayla karşılaştıkları için üzgün olduklarını dile getiren Kurtoğlu Mahalle Muhtarı Ahmet Gedik ise "Trajikomik bir olay. Mal sahibi burasını alıp güzelce tadilat yaptırdı. Son zamanlarda artış gösteren basit hırsızlık olayları sonrasında evin içerisine girenler oldu. Kombiyi, petekleri çaldılar. Pencere korkuluklarını da kesip götürdüler. Mülk sahibi hırsızlık olaylarını önleyemeyeceklerini anlayınca içeriden duvar ördürdü. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Mahalle muhtarı olarak çok üzgünüm. Bir şehrin ortasındayız. Şehrin merkezinde böyle bir durumla karşı karşıya kalmak bizleri üzüyor" ifadelerini kullandı. (DHA)

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