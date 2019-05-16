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Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 08:02 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla S.Y. (26), K.Y. (24) ve Y.T (17) isimli 3 kadın yakalandı. Polislere hırsız olmadıklarını söyleyen kadınlardan S.Y.'nin aynı suçtan 29, K.Y.'nin ise 21 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı.

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bir evden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, 3 kadını kısa sürede yakaladı. S.Y., K.Y. ve Y.T. isimli kadınlar, polislere hırsız olmadıklarını söyledi. GBT sorguları yapılan şüphelilerden S.Y.'nin aynı suçtan 29 kaydı ve 12 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı, K.Y.'nin 21 kaydı olduğu ortaya çıktı. Y.T.'nin de yine aynı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Üzerlerinden kapıları açmakta kullanılan plastik aparat çıkan şüphelilerin Kayseri'de oturdukları ve hırsızlık yapmak için 183 kilometre yol kat ederek Göksun'a geldikleri belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., K.Y. ve Y.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
devlet izin verirse bu üçünüde ben cezalandırmak istiyorum..
ah ah bunların hırsız olduğunu bir de hakimlere inandırsak.inşaallah delil yetesizliğinden yargılama aşamasında berat etmezler.
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