Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bir evden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, 3 kadını kısa sürede yakaladı. S.Y., K.Y. ve Y.T. isimli kadınlar, polislere hırsız olmadıklarını söyledi. GBT sorguları yapılan şüphelilerden S.Y.'nin aynı suçtan 29 kaydı ve 12 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı, K.Y.'nin 21 kaydı olduğu ortaya çıktı. Y.T.'nin de yine aynı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Üzerlerinden kapıları açmakta kullanılan plastik aparat çıkan şüphelilerin Kayseri'de oturdukları ve hırsızlık yapmak için 183 kilometre yol kat ederek Göksun'a geldikleri belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., K.Y. ve Y.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

