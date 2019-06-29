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Hırsızlıktan sabah bırakıldılar, akşam tutuklandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

Mersin’in Bozyazı ilçesinde muz çalarken yakalanan 2 kişi, sabah çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Hırsızlıktan sabah bırakıldılar, akşam tutuklandılar

Mersin’in Bozyazı ilçesinde muz çalarken yakalanan 2 kişi, sabah çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıkları günün akşamında bir kez daha muz çalarken yakalanan şahıslar, bu sefer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 aydan bu yana ilçede meydana gelen muz hırsızlığı olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan Bozyazı ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kamera görüntülerinden tespit ettikleri bir otomobil ve iki kamyoneti takibe aldı. Takip edilen kamyonetlerden birinin, Anamur yönünden giriş yaparak Kötekler Mahallesi Yuva Deresi mevki’inde bir muz serasına yanaştığını tespit eden ekipler, belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde S.K. ve D.A.D. isimli 2 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Adliyeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Akşam tutuklandılar
Serbest kalmalarının ardından akşam saatlerinde Anamur yönünden Bozyazı’ya tekrar giriş yapan 2 kişi, bu sefer Merkez Mahallesi’nde bir seraya yanaşarak, muz kesip araçlara yüklemeye başladı. Bu sırada polis ekiplerinin de takibinde olan şahıslar, muzları araçlara yüklerken suç üstü yakalandı. 700 kilo muzla yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece bu sefer tutuklandı.

Hırsızlıktan sabah bırakıldılar, akşam tutuklandılar

Hırsızlıktan sabah bırakıldılar, akşam tutuklandılar

Hırsızlıktan sabah bırakıldılar, akşam tutuklandılar

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