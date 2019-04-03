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Hırsızlıktan tutuklandı, bebeğiyle cezaevine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 17:17 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 4 gün önce girdiği evde çelik kasadan yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen Sibel K.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 4 gün önce girdiği evde çelik kasadan yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen Sibel K. (28), parmak izinden kimliği tespit edilip yakalandı. Tutuklanan Sibel K., 3 aylık bebeğiyle cezaevine gönderildi. Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Seyrek Sokak'ta oturan A.S., 4 gün önce evindeki kasanın soyulduğunu görünce polise başvurdu. Evde inceleme yapan polis, hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Sibel K.'nın parmak izini buldu. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, parmak izi incelemesiyle kimliği belirlenen Sibel K.'yı yaşadığı evinde gözaltına aldı. Girdiği evde çelik kasadan, bin 500 Euro, 300 dolar, 4 cumhuriyet altını, 2 yarım altın, 38 adet çeyrek altın, 1 adet 22 ayar bilezik, 70 bin 600 TL ve miktarı bilinmeyen Suudi Arabistan parasını çaldığı belirlenen Sibel K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Sibel K., kucağındaki 3 aylık kız bebeğiyle cezaevine gönderildi.

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