Hırsızlıktan tutuklandılar! Ağlayarak cezaevine gittiler

Olay, Samsun’un Canik ilçesi ve İlkadım ilçesindeki 2 ayrı alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azeri uyruklu 7 şüpheli, girdikleri mağazadan çaldıkları eşyaların alarm barkodu ve cihazlarını alüminyum folyoya sardı. Bu şekilde alarm ötmeden mağazadan çıkan hırsızlar, İlkadım ilçesindeki bir alışveriş merkezinden de hırsızlık yapınca yakayı ele verdi.

17 MAĞAZADAN HIRSIZLIK YAPTILAR

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızların çaldıkları, giyim eşyaları, elektronik alet ve zücaciye malzemelerini bir araç içinde ele geçirdi. Yapılan araştırmada Canik ilçesindeki alışveriş merkezindeki 16 mağazadan, İlkadım ilçesindeki alışveriş merkezindeki 1 mağazadan olmak üzere 17 mağazadan hırsızlık yapıldığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınanlardan M.A. (44) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken polisteki sorgusu tamamlanan G.A. (49), K.A. (53), T.H. (50) ve L.L. (54) ile N.Y. (40) ile B.L. (29) Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.A., K.A. ve T.H. çıkarıldıkları mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, L.L. ile B.L. ve N.Y. ise mahkemece serbest bırakıldı. Tutuklanan kişiler ağlayarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

