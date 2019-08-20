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Hırvat diplomat ’Beyaz Avrupa’ yorumu nedeniyle açığa alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2019 16:56 | Son Güncelleme

Hırvat diplomat Elizabeta Madjarevic, sosyal medya üzerinden yaptığı ’Beyaz Avrupa’ paylaşımının ardından görevinden uzaklaştırılarak açığa alındı.Hırvatistan’ın Berlin Büyükelçiliğinde görev yapan Hırvat diplomat Elizabeta Madjarevic, Facebook’ta Adriyatik kıyılarından paylaştığı fotoğraflara yazdığı açıklamalarda ülkesinin itibarına zarar vermekle suçlandı.

Hırvat diplomat Elizabeta Madjarevic, sosyal medya üzerinden yaptığı ’Beyaz Avrupa’ paylaşımının ardından görevinden uzaklaştırılarak açığa alındı.
Hırvatistan’ın Berlin Büyükelçiliğinde görev yapan Hırvat diplomat Elizabeta Madjarevic, Facebook’ta Adriyatik kıyılarından paylaştığı fotoğraflara yazdığı açıklamalarda ülkesinin itibarına zarar vermekle suçlandı. Madjarevic, paylaştığı fotoğrafların gönderisine, "Bundan 30 yıl önce olduğu gibi, sadece Beyaz Avrupalılar" ifadelerini yazmıştı.
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman yaptığı açıklamada, diplomatın görevinden azledilerek ülkeye geri çağrıldığını belirtti. Madjarevic’in Facebook hesabının ise silindiği öğrenildi.
Madjarevic’in paylaşımları, 2013 yılında AB’ye katılan ve Ocak 2020’de AB Konseyi Dönem Başkanlığını alacak olan Hırvatistan’ı utandırdı.
Madjarevic yaptığı açıklamada birey olarak konuşma ve yazma hakkına sahip olduğunu söyleyerek, 8 Ağustos’ta Facebook’ta yaptığı paylaşımla ilgili, "Ne resmi bir görevim var ne de politikacıyım, ancak mahremiyet hakkına sahip sıradan bir kişiyim" açıklamasında bulundu. Madjarevic ayrıca Facebook hesabının hacklendiğini de iddia etti.
Yakın zamana kadar Hırvatistan’ın Almanya Büyükelçisi olan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, diplomatın hesabının saldırıya uğradığı iddiasını reddetti ve bir diplomatın hiçbir zaman özel bir kişi olmadığını vurguladı. Radman, "Diplomat olduğunuzda, diplomat gibi davranmanız ve devlet politikasını uygulamanız gerekiyor, özel hayatınız bitiyor, buna hazırlıklı olmazsanız, diplomat olamazsınız" dedi.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ise Twitter’da yaptığı paylaşımda diplomatların ülkelerine hizmet ettiklerini ve buna göre davranmaları gerektiğini vurguladı.

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