ZAGREB (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Hırvatistan'daki iki günlük resmi temasları kapsamında, siyasiler ve diplomatların yanı sıra Hırvat medyasını Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirdiğini ifade etti.

Kaymakcı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki resmi temasları kapsamında, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk Dili Edebiyatı okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Başkentteki Yunus Emre Enstitüsünde açıklamalarda bulunan Kaymakcı, AB'nin genişleme politikasını desteklediğini ifade ederek, Hırvatistan'daki temasları kapsamında iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret ve turizm alanlarındaki iş birliğinin arttırılması için yapılacak çalışmaları ele aldığını belirtti.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Kaymakcı, "Görüşmelerimde hareket hakkında bilgi verdim. Türkiye'nin Suriye'de oluşturmaya çalıştığı güvenlik koridoru noktasında çok fazla yanlış anlaşılma var. Hırvat medyası, siyasi ve diplomatlara Türkiye'nin amacını anlattım. Hırvatistan, Türkiye'yi anlıyor ve ona göre hareket ediyor." dedi.