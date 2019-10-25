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"Hırvat medyası, siyasi ve diplomatlara Türkiye'nin amacını anlattım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 21:12 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı: - "Türkiye'nin Suriye'de oluşturmaya çalıştığı güvenlik koridoru noktasında çok fazla yanlış anlaşılma var. Hırvat medyası, siyasi ve diplomatlara Türkiye'nin amacını anlattım. Hırvatistan, Türkiye'yi anlıyor ve ona göre hareket ediyor"

ZAGREB (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Hırvatistan'daki iki günlük resmi temasları kapsamında, siyasiler ve diplomatların yanı sıra Hırvat medyasını Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirdiğini ifade etti.

Kaymakcı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki resmi temasları kapsamında, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk Dili Edebiyatı okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Başkentteki Yunus Emre Enstitüsünde açıklamalarda bulunan Kaymakcı, AB'nin genişleme politikasını desteklediğini ifade ederek, Hırvatistan'daki temasları kapsamında iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret ve turizm alanlarındaki iş birliğinin arttırılması için yapılacak çalışmaları ele aldığını belirtti.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Kaymakcı, "Görüşmelerimde hareket hakkında bilgi verdim. Türkiye'nin Suriye'de oluşturmaya çalıştığı güvenlik koridoru noktasında çok fazla yanlış anlaşılma var. Hırvat medyası, siyasi ve diplomatlara Türkiye'nin amacını anlattım. Hırvatistan, Türkiye'yi anlıyor ve ona göre hareket ediyor." dedi.

Kaymakcı, ayrıca, Hırvatistan Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Miro Kovac ve Avrupa İşleri Dairesi Komitesi Ivan Domagaj Milosevic ile de bir araya geldi.

Hırvatistan Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı ifade edilerek, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Türkiye üçlü ilişkilerin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların da görüşüldüğü bildirildi.

Kaymakcı, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ın eşlik ettiği iki günlük Hırvatistan temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

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