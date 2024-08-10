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  4. Hırvatistan'a giden Türk vatandaşı fidye için kaçırıldı! "Öldürecekler ağabey" diyerek telefonda yardım istedi! Dışişleri Bakanlığı harekete geçti

Hırvatistan'a giden Türk vatandaşı fidye için kaçırıldı! "Öldürecekler ağabey" diyerek telefonda yardım istedi! Dışişleri Bakanlığı harekete geçti

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
10.08.2024 18:04
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Gaziantep'ten Hırvatistan’a gezmeye giden Muhammet Çolak isimli Türk vatandaşı, çete üyeleri tarafından kaçırılarak fidye için rehin aldı. Sosyal medyada yer alan bir videoda, kaçırılan kişinin yakınının çete üyesiyle yaptığı telefon görüşmesi yer aldı. Videoda rehin alınan kişinin "Parayı hemen gönderin buradan gidelim, valla öldürecekler ağabey" demesi dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak , kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşüldüğünü bildirdi.

Hırvatistan'a giden Türk vatandaşı fidye için kaçırıldı! "Öldürecekler ağabey" diyerek telefonda yardım istedi! Dışişleri Bakanlığı harekete geçti

Muhammed Çolak isimli Türk vatandaşı, ziyaret için gittiği Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldı. Çolak'ın ailesiyle irtibata geçen çete üyeleri para talep etti. Sosyal medyada yer alan bir videoda ise çete üyesi ve kaçırılan Çolak ile ailenin görüşmeleri yer aldı.

Videoda Çolak görüştüğü kişiden yardım isteyerek "Ağabey gözünüzü seveyim 3 bin euro'u bir an önce gönderin. 2 bin euro'yu hemen gönderin buradan gidelim. Valla öldürecekler ağabey" ifadelerini kullandı. Videoda yabancı uyruklu olan bir çete üyesinin ise küfür ve tehditler yağdırarak para istemesi de yer aldı. Olayın ardından ise harekete geçen Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

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"HIRVATİSTAN VE BOSNA HERSEK MAKAMLARIYLA TEMAS EDİLMİŞTİR"

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Muhammed Çolak isimli Türk vatandaşının Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına dair gelen bilgiler üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."

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Hırvatistan
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