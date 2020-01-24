Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'ten Türk yatırımcılara çağrı:

BAYRAM ALTUĞ - Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Türkiye ve Hırvatistan'ın iki dost ülke olduğunu vurgulayarak, "Hırvatistan'da Türk yatırımlarının devam etmesini istiyoruz." dedi. 1 Ocak'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını devralan Hırvatistan'ın Başbakanı Plenkovic, 50'inci Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak için geldiği İsviçre'nin Davos kentinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Sözlerine Türkiye ile ilişkilerine övgüde bulunarak başlayan Plenkovic, "Türkiye ve Hırvatistan iki dost ülke. Çok uzun süreye dayalı olumlu ilişkilerimiz var ve daima iş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz." dedi. Plenkovic, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle ilgili de "1963'te imzalanan Ankara Anlaşması'ndan bugüne dek Türkiye'nin, AB'ye üye olmak için başvurusunun ardından geçen uzun zamanın tamamen farkındayım." değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Prenkovic, Türkiye-AB arasındaki üyelik sürecinde masada bekleyen konuların çözüme kavuşturulması için diyaloğun en üst seviyede sürdürülmesi gerektiğine inandığını vurguladı.

AB Dönem Başkanlığı döneminde başlıca öncelikleri olduğunu dile getiren Plenkovic, bunları İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) konusunda uzlaşma, AB'nin gelecek yedi yılının bütçesinin oluşturulması için anlaşma sağlanması ve Batı Balkanlar olarak sıraladı. - Fransa'ya Arnavutluk ve Kuzey Makedonya eleştirisi Plenkovic, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın üyelik müzakerelerinin başlamasına yönelik vetosunu da eleştirerek, Zagreb'de mayıs ayında AB üyesi ülkelerle bir zirve düzenleyeceklerini belirtti. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye üyeliklerinin kabul edilmesi için ilgili taraflarla birlikte çalıştıklarını kaydeden Plenkovic, bu iki ülkenin üyeliklerinin gerçekleşmesinin AB için tarihi ve stratejik bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Plenkovic, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın üyelik müzakerelerinin geçen ekimde Fransa tarafından veto edilmesinin hoş olmadığının altını çizerek, "Bununla beraber müzakerelerin Zagreb zirvesinden önce başlaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.