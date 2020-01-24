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Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'ten Türk yatırımcılara çağrı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

"Hırvatistan'daki Türk yatırımlarının devam etmesini istiyoruz" - "Türkiye'nin, AB'ye üye olmak için başvurusunun ardından geçen uzun zamanın tamamen farkındayım"

BAYRAM ALTUĞ - Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Türkiye ve Hırvatistan'ın iki dost ülke olduğunu vurgulayarak, "Hırvatistan'da Türk yatırımlarının devam etmesini istiyoruz." dedi.

1 Ocak'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını devralan Hırvatistan'ın Başbakanı Plenkovic, 50'inci Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak için geldiği İsviçre'nin Davos kentinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sözlerine Türkiye ile ilişkilerine övgüde bulunarak başlayan Plenkovic, "Türkiye ve Hırvatistan iki dost ülke. Çok uzun süreye dayalı olumlu ilişkilerimiz var ve daima iş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Plenkovic, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle ilgili de "1963'te imzalanan Ankara Anlaşması'ndan bugüne dek Türkiye'nin, AB'ye üye olmak için başvurusunun ardından geçen uzun zamanın tamamen farkındayım." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Prenkovic, Türkiye-AB arasındaki üyelik sürecinde masada bekleyen konuların çözüme kavuşturulması için diyaloğun en üst seviyede sürdürülmesi gerektiğine inandığını vurguladı.

AB Dönem Başkanlığı döneminde başlıca öncelikleri olduğunu dile getiren Plenkovic, bunları İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) konusunda uzlaşma, AB'nin gelecek yedi yılının bütçesinin oluşturulması için anlaşma sağlanması ve Batı Balkanlar olarak sıraladı.

- Fransa'ya Arnavutluk ve Kuzey Makedonya eleştirisi

Plenkovic, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın üyelik müzakerelerinin başlamasına yönelik vetosunu da eleştirerek, Zagreb'de mayıs ayında AB üyesi ülkelerle bir zirve düzenleyeceklerini belirtti.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye üyeliklerinin kabul edilmesi için ilgili taraflarla birlikte çalıştıklarını kaydeden Plenkovic, bu iki ülkenin üyeliklerinin gerçekleşmesinin AB için tarihi ve stratejik bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Plenkovic, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın üyelik müzakerelerinin geçen ekimde Fransa tarafından veto edilmesinin hoş olmadığının altını çizerek, "Bununla beraber müzakerelerin Zagreb zirvesinden önce başlaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

- Türk yatırımcılara çağrı

Plenkovic, Davos'ta görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile WEF toplantıları başta olmak üzere sık sık bir araya geldiğini hatırlatarak, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman'ın da geçen ay Ankara'da verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

"Hırvatistan'da Türk yatırımlarının devam etmesini istiyoruz." diyen Plenkovic, iki ülke arasında sağlam bir ticari ortalık olduğunun altını çizdi. Plenkovic, karşılıklı ithalat-ihracatın artarak sürdürülmesi gerektiği mesajını verdi.

- Türk vatandaşları için vize açıklaması

Hırvatistan'ı, 1 Temmuz 2013'te AB'nin 28'inci üyesi olmadan önce her yıl yaklaşık 200 bin Türkün ziyaret ettiğinin, üyelik sonrası bu rakamın yıllık 30-35 binlere düştüğünün hatırlatılması üzerine Plenkovic, "Bunun farkındayız. Talihsiz bir durum." dedi.

Plenkovic, Türk vatandaşlarına Hırvatistan vizesi vermek için maksimum çaba sarf ettiklerini, bu bağlamda Türklerin Hırvatistan'a "engelsiz" gelebilmesi için bazı vize acentelerinin Hırvatistan'ın İstanbul ve Ankara'daki diplomatik temsilcilerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Hırvatistan, altı ay yürüteceği Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını Finlandiya'dan devralmıştı.

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Davos Hırvatistan Başbakanı Plenkovic Türkiye WEF

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