Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç Afganistan'da

KABİL (AA) - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'e geldi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kitaroviç'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede Gani, Hırvatistan'ın Afganistan'a yardımları için teşekkür etti.

Afganistan ile Hırvatistan arasındaki ticaret hacminin artırılması için çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Gani, ülkesinin ürünlerini Avrupa pazarlarına ulaştırılması için tarafların iş birliği yapacağını söyledi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç de ülkesinin Afganistan'da ekonomi, sağlık, kalkınma ve kültür alanlarındaki faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Kitaroviç, ülkesinin, Afganistan'da istikrarın sağlanmasından yana olduğunu kaydetti.

Hırvatistan'ın NATO bünyesinde Afganistan'da görev yapan 106 askeri bulunuyor.

