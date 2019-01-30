Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç TBMM’yi ziyaret etti

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç TBMM’yi ziyaret etti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte TBMM Şeref Holü’nde 15 Temmuz’da hasar gören yerleri ziyaret ederek çiçek bıraktı. Daha sonra Kitaroviç ve beraberindeki heyet TBMM’den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Kitaroviç, TBMM Başkanı Yıldırım ile makamında görüştü.

