Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç Türkiye’ye geliyor

Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.
Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
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