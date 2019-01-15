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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 19:11 | Son Güncelleme

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor HIRVATİSTAN Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

HIRVATİSTAN Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye geleceği belirtildi. Açıklamada, "Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

ANKARA, (DHA)

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