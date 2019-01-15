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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2019 19:39 | Son Güncelleme

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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