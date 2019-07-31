HABER

Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın iddiasına Bosna Hersek'ten sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in, Bosna Hersek'in "istikrarsız olduğu" ve "militancı İslam tarafından kontrol edildiği" iddiaları sert tepkiye neden oldu

SARAYBOSNA (AA) - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in Bosna Hersek'in "istikrarsız olduğu" ve "militancı İslam tarafından kontrol edildiği" iddiaları sert tepkilere ve gerginliğe neden oldu.

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'de bulunan Kitarovic'in, mevkidaşı Reuven Rivlin ile yaptığı görüşmede, Bosna Hersek hakkında kullandığı "istikrarsız " ve "militancı İslam tarafından kontrol edildiği" ifadeleri, iki ülke arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, istikrarsız olanın Bosna Hersek değil, Kitarovic'in kendisi olduğunu vurgulayarak Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın Bosna Hersek'in aleyhine propagandalarını sürdürmesine tepki gösterdi.

Konsey'in Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic de bu iddiaların, agresif ve yabancı düşmanı Zagreb politikasının Bosna Hersek'e karşı "fabrikasyon yalanları" olduğunu belirterek Kitarovic'in açıklamasının, 1990'lı yıllarda Boşnaklara karşı savaş suçları işlemiş Hırvatların söylemleriyle aynı olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic de Kitarovic'in açıklamalarının "ciddiyetten uzak ve sorumsuzca" olduğunu ifade etti.

- "Kitarovic’in açıklaması, İslamofobik politikasının göstergesi"

Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi (SDA) de Kitarovic'in açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Kitarovic'in ifadelerinin, onun Bosna Hersek ve Boşnaklara karşı İslamofobik politikasının bir göstergesi olduğu ifade edilerek uluslararası kamuoyundaki hiçbir ciddi faktörün bu iddiaları dikkate almayacağı vurgulandı.

- Eski Hırvatistan Başbakanı Kosor'dan özür

Ilımlı açıklamalarıyla bilinen eski Hırvatistan Başbakanı Jadranka Kosor ise Kitarovic'in ifadeleri için komşu Bosna Hersek'ten özür diledi.

Kosor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve komşu ülke Bosna Hersek'ten ve tüm halklarından özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Kitarovic daha önce de Bosna Hersek'te binlerce silahlı militan olduğunu iddia etmiş, Müslüman Boşnakları hedef alan bu iddialar nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi
21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu
Fransızlardan İznik Gölü araştırmalarına 410 bin Euro destekFransızlardan İznik Gölü araştırmalarına 410 bin Euro destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balkanlar bosna hersek Hırvatistan

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkeme'de kendini böyle savundu: Bana cinsel organını gösterince kaçtım

'Bana cinsel organını gösterince kaçtım'

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

İstanbul'da yolcular otobüs şoförünü darp etti

Yer: İstanbul! Yolcular otobüs şoförünü darp etti

Doğa tutkusu Teksas'tan Zeytinliova'ya getirdi

20 yıllık işini bıraktı, Teksas'a gitti! Geri döndüğündeyse...

Son dakika! Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Haydarpaşa'da kilise kalıntıları ortaya çıktı

Kazdıkça tarih fışkırıyor! Haydarpaşa'da bu sefer ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.