Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın iddiasına Bosna Hersek'ten sert tepki

SARAYBOSNA (AA) - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in Bosna Hersek'in "istikrarsız olduğu" ve "militancı İslam tarafından kontrol edildiği" iddiaları sert tepkilere ve gerginliğe neden oldu.

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'de bulunan Kitarovic'in, mevkidaşı Reuven Rivlin ile yaptığı görüşmede, Bosna Hersek hakkında kullandığı "istikrarsız " ve "militancı İslam tarafından kontrol edildiği" ifadeleri, iki ülke arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, istikrarsız olanın Bosna Hersek değil, Kitarovic'in kendisi olduğunu vurgulayarak Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın Bosna Hersek'in aleyhine propagandalarını sürdürmesine tepki gösterdi.

Konsey'in Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic de bu iddiaların, agresif ve yabancı düşmanı Zagreb politikasının Bosna Hersek'e karşı "fabrikasyon yalanları" olduğunu belirterek Kitarovic'in açıklamasının, 1990'lı yıllarda Boşnaklara karşı savaş suçları işlemiş Hırvatların söylemleriyle aynı olduğunu kaydetti.