Hırvatistan'da kaçırılan Muhammed Çolak ile ilgili yeni gelişme! Dışişleri Bakanlığı: "Saraybosna üzerinden Türkiye'ye dönüşü sağlanıyor"

Muhammed Çolak isimli Türk vatandaşı, ziyaret için gittiği Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldı. Çolak'ın ailesiyle irtibata geçen çete üyeleri para talep ederek küfür ve hakaretler yağdırdı.

AİLESİNDEN YARDIM İSTEMİŞTİ

Sosyal medyada yer alan videoda, ailesinden yardım isteyen Çolak'ın "Ağabey gözünüzü seveyim 3 bin euro'yu bir an önce gönderin. 2 bin euro'yu hemen gönderin buradan gidelim. Valla öldürecekler ağabey" ifadeleri yer aldı. Olayın ardından harekete geçen Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmişti.

"ÜLKEMİZE DÖNÜŞÜ SAĞLANMAKTADIR"

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır." (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır