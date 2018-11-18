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Hırvatistan'da Vukovar katliamının kurbanları anıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2018 16:18 | Son Güncelleme

Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar'da, 1991'de Yugoslav Halk Ordusu ve Sırp paramiliter birliklerce öldürülen binlerce kurban, katliamın 27. yılında düzenlenen törenle anıldı. Vukovar'da yaralıların taşındığı ve tedavi edildiği hastane binası önünde başlayan anma törenine on binlerce kişi katıldı.

Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar'da, 1991'de Yugoslav Halk Ordusu (JNA) ve Sırp paramiliter birlikler tarafından öldürülen binlerce kurban, on binlerce kişinin katıldığı törenle anıldı.

Vukovar katliamının kurbanları 27. yılında anıldı

Ülkenin eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan savaşta kuşatma altında kalan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Vukovar'da düzenlenen törene, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Başbakan Andrej Plenkovic, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Savunma Bakanı Damir Krsticevic ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.
Hırvatistan genelinden ve yurt dışından on binlerce kişinin katıldığı anma töreni, 27 yıl önce Vukovar'da yaralananların taşındığı ve tedavi edildiği hastane binası önünde başladı.
Başbakan Plenkovic, törende yaptığı konuşmada, Vukovar'ın savaşta "direniş ve özgürlüğün sembolü" olduğunu anımsatarak şehrin yeniden ayağa kalkması ve Vukovar'a yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.
Meclis Başkanı Jandrokovic de Vukovar'ın, sorunların silahla çözülmesinin en trajik örneklerden birisi olduğunu belirterek "Sorunları barış yoluyla ve konuşarak çözmeliyiz." dedi.
Savunma Bakanı Krsticevic ise Vukovar'da hayatını kaybedenlerin her zaman hatırlanacağını belirterek şehrin kahramanlık sembolü olduğunu söyledi.
Tören kapsamında hastane binasından başlayarak savaşta hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği anıt mezarlığa kadar uzun kuyruklar oluştu. Devlet yetkilileri ve kurban yakınları hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bıraktı.
Bu arada, Bosna Hersek'teki savaşta soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'dan 11 Kasım'da hareket eden "Srebrenitsa-Odzak-Vukovar Barış Yürüyüşü" katılımcıları da şehre ulaştı.
Bu yıl ikinci kez düzenlenen barış yürüyüşüne katılan 30 kişilik grup, 340 kilometrelik yolun ardından Vukovar'daki anma törenine katıldı.
Vukovar'da ne oldu?
Hırvatistan'ın, Haziran 1991'de Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının ardından başlayan savaştaki en büyük ve kanlı çatışmalar Vukovar'da yaşandı.
Yugoslav Halk Ordusu JNA askerleri ve Sırp paramiliter birlikler, 87 gün boyunca Vukovar'ı kuşatma altında tuttu. Bazı günlerde 11 binden fazla bombanın düştüğü şehir, 18 Kasım 1991'de Sırp güçlerinin eline geçti.
Kuşatmanın ardından başlayan Sırp işgali 15 Ocak 1998'e kadar sürerken, Vukovar Hastanesi'ndeki yaralı ve çalışanlara yönelik çeşitli savaş suçları işlendi.
Vukovar Hastanesi'nin verilerine göre, bin 624 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin esir toplama kamplarına götürüldü.
Büyük çoğunluğu Hırvat olmak üzere 22 bin civarında Sırp olmayan sivil şehirden sürgün edildi.
Vukovar'da hala 500'e yakın kişinin kayıp olduğu biliniyor.
Hırvatistan'da yaşanan katliamlar nedeniyle Lahey'deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY), JNA komutanlarından Milet Mrksic'e 20, Veselin Sljivancanin'e ise 10 yıl hapis cezası verildi.
Tutuklu yargılanan Slavko Dokmanovic, hakkındaki karar açıklanmadan önce 1998'de intihar ederken, Sırp lider Slobodan Milosevic de cezası belli olmadan önce Lahey'deki cezaevinde öldü.
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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan Vukovar anma töreni

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