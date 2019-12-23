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Seçim yarışında ikinci perde!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.12.2019 10:39 | Son Güncelleme

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda en çok oy alan eski başbakanlardan Milanovic ile mevcut Cumhurbaşkanı Kitarovic ikinci tura kaldı.

Seçim yarışında ikinci perde!

Hırvatistan'da Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) resmi olmayan sonuçlarına göre, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların tamamına yakını sayıldı.

Hiçbir aday yüzde 50 barajını geçemediği için ülkenin yeni cumhurbaşkanı 5 Ocak 2020'de yapılacak ikinci turda seçilecek.

İkinci tura, ilk turda oyların yüzde 29,54'ünü alan Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Zoran Milanovic ile oyların yüzde 26,67'sini alan iktidardaki Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı Kolinda Grabar Kitarovic kaldı.

Diğer adaylardan Miroslav Skoro 24,44, Mislav Kolakusic yüzde 5,87, Dario Jurican yüzde 4,60, Dalija Oreskovic yüzde 2,89, İvan Pernar yüzde 2,31, Katarina Peovic yüzde 1,12, Dejan Kovac yüzde 0,95, Nedjeljko Babic yüzde 0,21 ve Anto Djapic yüzde 0,15 oy aldı.

Bu arada, kayıtlı 3 milyon 854 bin 747 seçmenin bulunduğu Hırvatistan'da DIP verilerine göre seçime katılım yüzde 51,01 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı seçim yarışı

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