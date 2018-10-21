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Hırvatistan Kızılhaçı 140 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 23:00 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık: - "IFRC'nin Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu başkan yardımcısı olarak bölgenin köklü ulusal derneklerinden birisi olan Hırvatistan Kızılhaçı'nın 140'ıncı yıl dönümünü kutluyorum"

ZAGREB (AA) - Hırvatistan Kızılhaçı'nın 140'ıncı kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başkent Zagreb'de tören düzenlendi.

Başkentteki Ulusal Tiyatro'da düzenlenen törene, Başbakan Andrej Plenkovic, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Jandrokovic, törende, Hırvatistan Kızılhaçı'nın ihtiyaç durumlarında her zaman hazır bulunduğunu ifade etti.

Kınık da Kızılay'ın bu yıl 150'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını anımsatarak, "IFRC'nin Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu başkan yardımcısı olarak bölgenin köklü ulusal derneklerinden birisi olan Hırvatistan Kızılhaçı'nın 140'ıncı yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

Türkiye'nin, Balkanlar ve Doğu Avrupa ile kadim ilişkilere sahip olduğunu belirten Kınık, "Biz de bu bölgede gerek afetlerde gerek yaşanan savaşlarda gerekse insani ihtiyaçların olduğu dönemlerde Türk Kızılayı olarak faaliyetlerimizi yürüttük. Bölgedeki bütün ulusal derneklerle ilişkilerimiz gayet olumlu bir şekilde sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan Kızılhaçı Başkanı Josip Jelic ise bölgede örnek teşkil ettiklerini söyleyerek, "İçimizdeki iyiliği uyandırmak için huzurlu olmalıyız." diye konuştu.

Tören kapsamında ayrıca yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Bizimle yalnız değilsiniz" konulu yardım kampanyası da düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Dr. Kerem Kınık Hırvatistan Kızılay

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