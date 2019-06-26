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Hırvatistan Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 23:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı: - "Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ikili ilişkiler çok iyi seviyede. İki ülke arasında en az 2 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz" - Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic: - "Hırvatistan, Türkiye'yi çok uzun zamandır gerçek dostu olarak görüyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu, iki ülke arasında en az 2 milyar dolarlık ticaret hacmini hedeflediklerini söyledi.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'in ev sahipliğinde, bir otelde, Hırvatistan Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Kaymakcı'nın yanı sıra İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly, başkentteki misyon şefleri ve askeri ataşelerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer katıldı.

Kaymakcı, konuşmasında, Hırvatistan'ın, Türkiye'nin güçlü dostu ve müttefiki olduğuna işaret ederek, 1990'lı yılların başından bu yana iki ülke arasında ekonomik, siyasi ve turizm gibi birçok alanda iş birliğinin arttığını söyledi.

Türkiye'nin, Güneydoğu Avrupa'nın Avrupa-Atlantik sistemine entegrasyonunu daima desteklediğini vurgulayan Kaymakcı, "Hırvatistan'ın NATO üyesi olması ve 2020'nin ilk 6 ayında AB Dönem Başkanlığı'nı yürütecek AB'ye üye ülke olmasından mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaymakcı, Türkiye'nin, Hırvatistan ile Balkanlara barış ve istikrar getirmek için çalıştığını dile getirdi. Bu kapsamda Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan arasında üçlü mekanizmanın bulunduğunu belirten Kaymakcı, Bosna Hersek'te güçlü barış ve istikrarı tesis etmek için çabaladıklarını kaydetti.

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunun altını çizen Kaymakcı, "İki ülke arasında en az 2 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaymakcı, Hırvatistan'da yatırım yapan Türk şirketlerinin bulunduğunu anımsatarak, Hırvat şirketlere de Türkiye'de yatırım yapması çağrısında bulundu.

- "Hırvatistan, Türkiye'yi gerçek dostu olarak görüyor"

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Cvitanovic de Ankara'da ülkesinin ilk milli gün resepsiyonunda yer aldığını belirterek, Türkiye ile ülkesi arasındaki dostluk ve iş birliğinin geldiği aşamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında turizm, ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında ikili iş birliğinin her geçen gün daha da arttığını vurgulayan Cvitanovic, "Hırvatistan, Türkiye'yi çok uzun zamandır gerçek dostu görüyor. Bu dostluğun bütün muhtemel alanlarda genişlemesi için bütün gücümü kullanacağım. Türk halkı 'İnşallah' demeyi seviyor. Ben de 'Söz veriyorum' diyorum." ifadelerini kullandı.

Resepsiyon, konuşmaların ve kutlama pastasının kesilmesinin ardından sona erdi.

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