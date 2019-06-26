Hırvatistan Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu, iki ülke arasında en az 2 milyar dolarlık ticaret hacmini hedeflediklerini söyledi.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'in ev sahipliğinde, bir otelde, Hırvatistan Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Kaymakcı'nın yanı sıra İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly, başkentteki misyon şefleri ve askeri ataşelerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer katıldı.

Kaymakcı, konuşmasında, Hırvatistan'ın, Türkiye'nin güçlü dostu ve müttefiki olduğuna işaret ederek, 1990'lı yılların başından bu yana iki ülke arasında ekonomik, siyasi ve turizm gibi birçok alanda iş birliğinin arttığını söyledi.

Türkiye'nin, Güneydoğu Avrupa'nın Avrupa-Atlantik sistemine entegrasyonunu daima desteklediğini vurgulayan Kaymakcı, "Hırvatistan'ın NATO üyesi olması ve 2020'nin ilk 6 ayında AB Dönem Başkanlığı'nı yürütecek AB'ye üye ülke olmasından mutluluk duyuyoruz." dedi.